Unangenehm: Vivi beichtet ersten Kuss mit Bachelors-Felix

In der aktuellen Folge von Die Bachelors sorgt Kandidatin Vivi für Gesprächsstoff, nachdem sie ein bislang gut gehütetes Geheimnis preisgibt. Die 34-Jährige beichtete vor der versammelten Gruppe, dass sie bereits in der fünften Folge den ersten Kuss mit Bachelor Felix Stein gehabt hatte. Besonders unerfreulich reagierte ihre Mitstreiterin Vicky, die sich von der Mutter hintergangen fühlte. "Ich habe weder Schmetterlinge im Bauch, noch habe ich mich in irgendjemanden verliebt, noch juckt mich das Ganze hier!", kommentierte sie die Situation mit Verärgerung. Damit platzte die Kuss-Bombe nun endgültig.

Doch nicht nur Vicky zeigte sich irritiert von der unerwarteten Offenbarung. Auch andere Kandidatinnen wirkten überrascht, dass Vivi dieses Erlebnis so lange für sich behalten hatte. In der Nacht der Rosen sprach Vivi das Thema schließlich auch mit Felix persönlich an und berichtete von den Reaktionen der Gruppe. Felix zeigte dafür Verständnis und stärkte Vivi den Rücken: "Ich merke, dass die Vivi durch ihr Alter ein bisschen weiter im Leben ist und auch raushaut und Freischnauze ist." Gemeinsam mit dem Social-Media-Star beschloss Vivi, sich von der Kritik der anderen Frauen nicht entmutigen zu lassen.

Bereits vor wenigen Wochen war klar, dass zwischen Vivi und Felix die Chemie stimmt. Bei einem romantischen Date schienen die beiden ganz in ihrer eigenen Welt zu sein, als sie der Kuss-Moment ereilte. Felix hatte schon damals angedeutet, dass er diesen Schritt lange herbeigesehnt hatte, während Vivi den Mut fand, ihn offensiv darauf anzusprechen. "Es hat sich perfekt angefühlt. Perfektes Timing, perfekter Grat zwischen zurückhaltend und intensiv", verriet der 32-Jährige im Einzelinterview. Diese Mischung aus Anziehung und Direktheit scheint zu funktionieren, auch wenn sie jetzt für Spannungen unter den Kandidatinnen sorgt. Ob der Kuss am Ende für Vivi von Vorteil sein wird, bleibt abzuwarten.

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL / Felix Stein Viktoria, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

Getty Images Felix Stein, Mai 2025