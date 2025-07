Zu extrovertiert? Vivi eckt bei Bachelors-Mitkandidatin an

In der aktuellen Staffel von Die Bachelors rückt das Finale immer näher – und die Kandidatinnen fahren so langsam die Ellenbogen aus. Beim Besuch von Felix Steins (33) Mutter Brigitte und seinem Kumpel Kevin erhielten die vier verbliebenen Auserwählten des Rosenkavaliers die Chance, ihre hoffentlich zukünftige Schwiegermutter und den besten Freund des Junggesellen kennenzulernen. Für Gesprächsstoff sorgte dabei jedoch vor allem die Kandidatin Vivi, deren dominante Art nicht bei allen gut ankam. Besonders Vicky äußerte deutliche Kritik. "Sie war schon sehr: 'Ich, ich, ich.' Wenn ich zu dritt in einer Runde sitze, dann lasse ich jedem den Freiraum, etwas zu sagen", ärgerte sich die Teilnehmerin.

Die Spannung zwischen den Kandidatinnen war spürbar: Nicht nur Vicky zeigte sich von Vivis Verhalten genervt, auch Paulina fühlte sich unwohl in der Situation. Im Einzelinterview seufzte sie: "Die Stimmung am Tisch, puh...". Sie beschrieb sich selbst als absoluten Kontrast zu Vivi und hinterfragte, ob Felix an der dominanten Art dieser wirklich Gefallen finden könnte: "Will er eine Person, die so laut ist, so extrovertiert? Weil ich bin gefühlt genau das Gegenteil davon." Mit gemischten Gefühlen und augenscheinlich stark belastet hielt Paulina fest: "Für mich ist es ein totaler Abturn, ich kann es nicht nachvollziehen."

Dass Vivis selbstbewusste Persönlichkeit im Mittelpunkt steht, ist keine neue Dynamik innerhalb der Gruppe. Die extrovertierte Kandidatin ist seit Wochen ein dominanter Part im Rennen um Felix' Herz. Diese Eigenschaft polarisiert, lässt Vivi jedoch auch aus der Masse hervorstechen. Nachdem sie eigentlich erst Interesse an Bachelor Stefan gezeigt hatte, wechselte die Beauty nach ein paar Folgen ins Team des Fotografen. Die Frage, ob Felix tatsächlich von Vivis extrovertierter Art angezogen wird oder ob die ruhigeren Kandidatinnen wie Paulina Chancen haben, sein Herz zu erobern, bleibt spannend.

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025

Getty Images Felix Stein, Mai 2025

