5-SOS-Gitarrist Michael Cliffords Tochter ist auf der Welt!

Michael Clifford (28) ist überglücklich! 2021 hat der 5 Seconds of Summer-Gitarrist seiner Partnerin Crystal Leigh das Jawort gegeben. Im Juni dieses Jahres machten die beiden dann öffentlich, dass sie zum ersten Mal Eltern werden und eine Tochter erwarten. Nun hat die Kleine endlich das Licht der Welt erblickt. Michael und Crystal verraten auch gleich den Namen ihrer kleinen Prinzessin!

Ein Vertreter des Paares bestätigt die Geburt gegenüber People. Michael und Crystal selbst erzählen, dass ihre Tochter Lua Stevie Clifford heißt und bereits am 30. Oktober geboren wurde. "Es war ein so intimer Moment", schwärmt der Musiker. Er sei froh, dass sie von vielen tollen Leuten umgeben waren, die ihnen zur Seite gestanden hatten. "Ich glaube nicht, dass ich es ohne die Hilfe unserer tollen Krankenschwester und Hebamme geschafft hätte. Sie blieben über ihre Schicht hinaus für uns und taten wirklich alles, um mir durch die Wehen zu helfen", erinnert sich Crystal.

Die Geburt war offenbar auch keine leichte. "Crystal hatte über 24 Stunden lang Wehen und ich habe alles getan, was ich konnte, um ihr zu helfen, aber sie war so tapfer", betont Michael. Für ihn sei es schwer gewesen, dabei zuzusehen: "Vor allem gegen Ende, als es ein paar Komplikationen gab. Ich fühlte mich so hilflos, aber sie blieb wirklich stark."

Anzeige

Instagram / michaelclifford Crystal Leigh und Michael Clifford bei ihrer Hochzeit im Januar 2021

Anzeige

Instagram / michaelclifford Michael Clifford und seine Tochter Lua

Anzeige

Instagram / michaelclifford Michael Clifford und Crystal Leigh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de