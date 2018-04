Großes Comeback mit prominenter Unterstützung! Die Jungs von 5 Seconds of Summer verraten im Promiflash-Interview, wer ihnen bei der Produktion ihres neuen Albums geholfen hat. "Wir haben mit sehr guten schwedischen Songwritern gearbeitet und das war das erste Mal, dass ich das Schreiben von Liedern in einem ganz anderen Licht gesehen habe", erzählt Luke Hemmings (21). Die coolste Begegnung habe die Band allerdings mit Joel Madden (39) und seinem Bruder Benji (39) gehabt. Die weltbekannten Rocker hätten sie in der Vergangenheit immer unterstützt.



