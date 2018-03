Bis das neue Album rauskommt, müssen sich 5 Seconds of Summer-Fans noch bis zum Sommer gedulden. Dafür ist jetzt das Musikvideo zu ihrem Comeback-Hit "Want You Back" draußen. Darin präsentieren sie nicht nur coole, neue Musik, sondern auch einen erwachsenen Look. Die vier Jungs Calum Hood (22), Luke Hemmings (21), Michael Clifford (22) und Ashton Irwin (23) haben ihre kreative, zweijährige Pause wirklich künstlerisch genutzt, wie sie auch Promiflash beim einem Interview-Termin zeigen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de