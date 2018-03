Sind das wirklich die Jungs von 5 Seconds of Summer? Michael Clifford (22), Ashton Irwin (23), Calum Hood (22) und Luke Hemmings (21) sind nach einer zweijährigen, kreativen Pause wieder da und sehen ganz anders aus! Und nicht nur ihr Stil ist erwachsener geworden – auch der Sound ihres neuen Albums hat sich entwickelt, wie Calum im Promiflash-Interview erzählt: "Wir haben uns noch nie so sehr verändert und sind so sehr gewachsen wie in den letzten zwei Jahren." Ihre neue Single "Want You Back" ist gerade auf den Markt gekommen und das Album folgt Mitte des Jahres.



