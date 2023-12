"Peaky Blinders"-Star Benjamin Zephaniah mit 65 gestorben

Ein großer Verlust für alle Serienfans! Bei Peaky Blinders übernahm Benjamin Zephaniah (65) von 2013 bis 2022 in sechs Folgen die Rolle des Straßenpredigers Jeremiah Jesus. Ansonsten war er aber auch als Autor extrem erfolgreich: Der Brite veröffentlichte zahlreiche Gedichtbände, fünf Romane und sieben Theaterstücke. Im Jahr 2008 wurde er von der Times sogar zu einem der 50 besten britischen Schriftsteller der Nachkriegszeit gezählt. Nun ist Benjamin gestorben.

Das veröffentlicht seine Familie in einem emotionalen Statement auf Instagram: "Mit großer Traurigkeit und Bedauern geben wir den Tod unseres geliebten Ehemannes, Sohnes und Bruders in den frühen Morgenstunden bekannt." Bei Benjamin sei vor acht Wochen ein Hirntumor diagnostiziert worden – diesem erlag er schließlich. "Benjamins Frau war die ganze Zeit an seiner Seite und war bei ihm, als er starb", heißt es weiter. Der Schauspieler wurde nur 65 Jahre alt.

Benjamins Familie würdigt das Werk des Verstorbenen. "Benjamin war ein echter Pionier und Innovator, er hat der Welt so viel gegeben. Durch seine erstaunliche Karriere, die ein riesiges Werk an Gedichten, Literatur, Musik, Fernsehen und Radio umfasst, hinterlässt Benjamin uns ein freudiges und fantastisches Erbe", trauert sie.

Getty Images Benjamin Zephaniah im Februar 2022

Getty Images Benjamin Zephaniah, Schauspieler

Getty Images Benjamin Zephaniah, "Peaky Blinders"-Star

