Cillian Murphy zollt Co-Star Benjamin Zephaniah (†) Tribut

Cillian Murphy (47) erinnert sich an seinen Kollegen! Von 2013 bis 2022 hatte der Schauspieler für das erfolgreiche historische Drama Peaky Blinders vor der Kamera gestanden. Als Straßenprediger Jeremiah Jesus war auch Benjamin Zephaniah (65) für einige Episoden in der Serie zu sehen gewesen. Nun ist der Dichter aber an den Folgen eines Hirntumors verstorben. Cillian zollt Benjamin nun mit emotionalen Worten Tribut!

"Benjamin war ein wirklich begabter und wunderbarer Mensch – ein generationsübergreifender Dichter, Schriftsteller, Musiker und Aktivist", äußert sich der Ire gegenüber Variety. Cillian fügt noch hinzu: "Er war ein stolzer Birminghamer und Peaky Blinder." Der Serienstar sei über die tragischen Nachrichten sehr betrübt.

Benjamins Ableben wurde mittels eines Statements seiner Familie auf Instagram veröffentlicht: "Mit großer Traurigkeit und großem Bedauern geben wir den Tod unseres geliebten Ehemannes, Sohnes und Bruders in den frühen Morgenstunden bekannt." Der Brite sei im Beisein seiner Ehefrau gestorben, nachdem bei ihm vor acht Wochen ein Hirntumor diagnostiziert worden war.

Anzeige

Getty Images Benjamin Zephaniah, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Benjamin Zephaniah, Autor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de