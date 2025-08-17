Jessica Schwarz hat's vergessen: Ihre "Manitu"-Vergangenheit

Jessica Schwarz (48) feiert mit ihrer Rolle in "Das Kanu des Manitu", der Fortsetzung des gefeierten Kultfilms "Der Schuh des Manitu", einen ganz besonderen Moment. In dem Film, der seit dem 14. August im Kino zu sehen ist, spielt die Schauspielerin eine der Hauptrollen und schließt damit auf emotionale Weise einen Kreis. Denn bei den Dreharbeiten des ersten Teils vor 24 Jahren war sie bereits dabei – allerdings nicht vor, sondern hinter der Kamera, wie Bild berichtet. Damals moderierte sie eine Sendung über den Film für VIVA. "Ich hatte das, ehrlich gesagt, gar nicht mehr auf dem Schirm", gesteht Jessica. Erst Regisseur Michael Bully Herbig (57) erinnerte sie daran, was der Schauspielerin auf dem Weg zum Casting ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Seit 2001 ist viel Zeit vergangen, und Jessica Schwarz hat sich längst in die erste Liga der deutschsprachigen Schauspielerinnen gespielt. Der Erfolg des Vorgängerfilms schürt nun natürlich die Erwartungen an die Fortsetzung, dennoch blickt Jessica positiv darauf, wie sich das Kino über die Jahre verändert hat: "Ich habe die Energie bei der Premiere im Kino wirklich gespürt. Es war ein bisschen wie meine erste Loveparade, einfach pure Magie." Auch der Humor des Films hat sich laut der Schauspielerin weiterentwickelt und trifft den heutigen Zeitgeist, ohne seinen Witz einzubüßen. In ihrer Rolle als Gangsterbraut beweist sie sich als Anführerin, obwohl sie von sich selbst sagt: "Privat bin ich überhaupt kein Boss-Typ."

Privat hat Jessica inzwischen in Portugal ein ruhiges Leben mit ihrem Mann gefunden – fernab des Rampenlichts. Gemeinsam betreiben sie dort ein Glamping-Hotel. Der Alltag in der Abgeschiedenheit bietet der Schauspielerin nicht nur Entspannung, sondern auch Zeit für Pläne, wie sie verrät. Ihr 50. Geburtstag steht zwar erst in zwei Jahren an, doch die Vorfreude ist bereits groß. "Ich würde meinen 50. gerne groß feiern", sagt sie und erinnert sich an ihren 30., der mit 140 Gästen und vier Tagen ausgelassener Party unvergessen bleibt. Zwar schätzt sie solche Feiern auch heute noch, doch ihrem neuen Lebensstil angepasst, plant sie für die nächste große Sause eine etwas gelassenere Ausführung – mit einer kompletten Geburtstagswoche!

Getty Images Jessica Schwarz bei der "Narziss und Goldmund"-Premiere im März 2020

Getty Images Michael Bully Herbig bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", 2025

Getty Images Jessica Schwarz, Schauspielerin