Wegen Essstörung: Jade Thirlwall hat Angst vor Ozempic

Jade Thirlwall (32) hat in einem Gespräch mit The Guardian offenbart, dass sie täglich darum kämpft, nicht zu dem umstrittenen Medikament Ozempic zu greifen. Die Sängerin, die durch die Band Little Mix bekannt wurde, erklärte, dass ihre Vergangenheit mit Essstörungen diese Entscheidung besonders schwierig macht. "Ich verurteile niemanden, der es nimmt, aber ich weiß nicht, wo das bei mir enden würde", gab Jade zu. Obwohl sie laut eigener Aussage heute so gesund wie nie zuvor ist, wird sie in den sozialen Medien immer wieder mit Kommentaren zu ihrem Gewicht konfrontiert. Diese Häme, so Jade, komme oft von Frauen und sei ein trauriger Aspekt des Lebens in der Öffentlichkeit.

Die Musikerin beschreibt, wie ihre Essstörung in jungen Jahren begann, als sie den Verlust ihres Großvaters verkraften musste. Damals entwickelte Jade eine Magersucht und war kurz vor ihrer "X Factor"-Teilnahme gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden. In der Zeit mit Little Mix brachte ihr diese Geschichte viel Aufmerksamkeit, doch der Druck der Musikindustrie und das Tempo des Bandalltags forderten ebenfalls ihren Tribut. Heute arbeitet Jade an ihrem Debütalbum als Solokünstlerin und blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Zeit bei der erfolgreichen Girlgroup zurück. Auch wenn sie die physischen Anzeichen der Essstörung rückblickend erkennt, war sie sich während dieser Zeit oft nicht bewusst, wie sehr all das ihr damals zusetzte.

Heute konzentriert sich Jade auf ihr Solo-Debüt, ihr Wohlbefinden und ihre persönliche Weiterentwicklung. Gemeinsam mit ihrem Freund Jordan Stephens, bekannt aus dem Duo Rizzle Kicks, und ihrer besten Freundin lebt sie in London. Ihre Beziehung zu Jordan, der sie in schwierigen Zeiten unterstützt hat, beschreibt sie als besonders stark. Kennengelernt hatten sich die beiden, nachdem Jade während des Lockdowns im Mai 2020 die Initiative ergriffen und Jordan über Instagram angeschrieben hatte. Die ersten Treffen der beiden erfolgten via Zoom, bevor sie sich später im Greenwich Park trafen. "Er hat einen fantastischen Körper, ein wirklich tolles Gesamtpaket", schwärmte Jade kürzlich in einer Radioshow von BBC.

IMAGO / Capital Pictures Jade Thirlwall , 2025

IMAGO / Capital Pictures Jade Thirlwall, 2025

IMAGO / Future Image International Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, 2019