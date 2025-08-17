Jason Momoa kritisiert eigenen Flop-Film als "Haufen Mist"

Jason Momoa (46) liebt es, Schauspieler zu sein – doch das heißt noch lange nicht, dass er auch alle Projekte feiert, für die er vor der Kamera stand. Im Interview mit GQ ließ sich der Hollywoodstar nun über seinen Film "Conan" aus dem Jahr 2011 aus und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Zwar habe er den Dreh genossen, doch die Umsetzung des Fantasy-Streifens stört ihn rückblickend. "Und es wurde in einen großen Haufen Mist verwandelt", stellt Jason rückblickend fest.

Die schlechten Einspielergebnisse waren zudem nicht das einzige Problem des Films. Sowohl Kritiker als auch Fans zeigten sich von "Conan" extrem enttäuscht. Auf der Filmplattform Rotten Tomatoes sind nur 25 Prozent der Bewertungen positiv. Auch das schlechte Drehbuch und schwache Actionszenen machten es dem Blockbuster schwer, beim Publikum zu punkten. Jason selbst schadete der Filmflop jedoch nicht. Danach ging seine Karriere in der Filmbranche erst so richtig los: So wurde er mit der Serie Game of Thrones einem größeren Publikum bekannt. Danach folgten Auftritte in Filmen wie "Braven" sowie der Hauptrolle als Aquaman.

Neben seinen längeren Haaren gehört auch Jasons Bart zu seinen Markenzeichen. Doch genau diesen rasierte er sich erst kürzlich – und machte seine Fans damit sprachlos. "Habe mich seit sechs Jahren nicht rasiert, und hier sind wir wieder", erklärte der 46-Jährige in einem Instagram-Video, während er auf Wiedersehen zu seinem Gesichtshaar sagte. Hinter Jasons radikaler Veränderung steckte jedoch eine ernste Botschaft. Der Schauspieler nutzte den Anlass, um auf sein Engagement gegen Plastikmüll aufmerksam zu machen.

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

Getty Images Jason Momoa im Juli 2025