Comeback? Tom Brady und Irina Shayk wieder zusammen gesehen!

Doch noch nicht aus und vorbei? Dem Model Irina Shayk (37) und Ex-Football-Star Tom Brady (46) war einige Monate eine Romanze nachgesagt worden. Doch vor ein paar Wochen hieß es, dass es sich wohl schon wieder ausgeturtelt haben soll. Offiziell bestätigt wurde das von den Berühmtheiten allerdings nicht. In letzter Zeit wurden die beiden wiederholt miteinander gesehen. Nun sind Tom und Irina wieder zusammen unterwegs!

Leonardo DiCaprio (49) veranstaltete eine Art-Basel-Party, zu der zahlreiche Stars eingeladen waren. Unter anderem auch der ehemalige Profi-Sportler und die Russin. Auf Fotos, die PageSix veröffentlichte, sieht man den Ex von Gisele Bündchen (43) in seinem Auto vor einem Hotel. Es ist das von Irina, die daraufhin zu dem des 46-Jährigen in den Wagen steigt. Zusammen sollen sie anschließend zu Leos Veranstaltung gedüst sein.

Vor Kurzem wurde die Schönheit auch vor Toms Wohnung gesichtet. Zuvor war sie auf einem Event den Fragen rund um ihren Beziehungsstatus ausgewichen. "Kein Kommentar", äußerte sie gegenüber ELLE und erklärte: "Ich teile meine beruflichen Dinge, weil ich beschlossen habe, mein Privatleben privat zu halten. […] Wenn ich eines Tages das Gefühl habe, dass ich es teilen möchte, werde ich es tun."

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Irina Shayk, Model

