Vergeben? Tom Brady wurde mit mysteriöser Frau gesichtet

Geht Tom Brady (47) mittlerweile womöglich nicht mehr als Single durchs Leben? Der ehemalige NFL-Star besuchte am vergangenen Wochenende eine vorgezogene Party anlässlich David Beckhams (49) im Mai bevorstehenden 50. Geburtstag. Wie Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen, kam der Sportler allerdings in Begleitung einer Dame zur Feier. Wie das Magazin berichtet, gab es zwar keine öffentliche Zurschaustellung ihrer Zuneigung, aber dennoch einige Anzeichen dafür, dass die zwei tatsächlich ein Date hatten. So erschienen sie beispielsweise zusammen, gemeinsam mit einigen von Toms Freunden, trugen abgestimmte Outfits und plauderten ausgelassen. Um wen es sich bei der Frau an seiner Seite handelt und woher die zwei sich kennen könnten, ist bisher jedoch unbekannt.

Die vorzeitige Geburtstagsparty des früheren Fußballprofis war eine echte Star-Versammlung. Neben Tom und seiner Begleiterin feierten unter anderem NBA-Legende Shaquille O'Neal (53), Sänger Marc Anthony (56), Supermodel Cindy Crawford (59) sowie die Fußballstars Lionel Messi (37) und Luis Suárez (38) mit. Geburtstagskind David, der in einem eleganten Smoking glänzte, schien sichtlich gerührt über die Anwesenheit seiner prominenten Freunde. Seinen tatsächlichen Geburtstag feiert der Mann von Victoria Beckham (50) erst am 2. Mai. Mal schauen, welche Stars an diesem Abend geladen sind – und ob Tom womöglich wieder mit der mysteriösen Dame auftauchen wird.

Tom geht seit seiner Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Gisele Bündchen (44) mehr oder weniger als Single durchs Leben. Er und der frühere Victoria's Secret-Engel waren seit 2006 liiert, hatten sich 2008 verlobt und im Februar 2009 das Jawort gegeben. Im Laufe ihrer Ehe hießen sie zwei gemeinsame Kinder auf der Welt willkommen. Nach dem Liebes-Aus im Oktober 2022 wurden dem Ex-Footballer einige Romanzen nachgesagt, unter anderem mit Brooks Nader (29) und Irina Shayk (39) – eine offizielle Bestätigung seitens Tom oder der Models folgte jedoch nie.

Getty Images Tom Brady, Sportler

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2019

