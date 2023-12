Schauspiellegende Shirley Anne Field verstirbt mit 87 Jahren

Ein trauriger Tag für die Schauspielwelt. In den 1960ern wurde Shirley Anne Field an der Seite von Laurence Olivier in "Der Komödiant" quasi über Nacht zum gefeierten Filmstar. Auf ihren großen Durchbruch folgten weitere Rollen in Filmen wie "Alfie" und "Samstagnacht bis Sonntagmorgen". Nun machen jedoch traurige Nachrichten um die Britin die Runde: Shirley ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Wie unter anderem The Sun berichtet, schreibt die Familie der Verstorbenen in einer Erklärung: "Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Shirley Anne Field am Sonntag, den 10. Dezember 2023, im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich verstorben ist." Dennoch wird die Schauspielerin wohl auf ewig in den Herzen ihrer Verbliebenden weiterleben, wie das Statement dieser weiter deutlich macht. "Wir werden Shirley Anne sehr vermissen und uns an ihren unerschütterlichen Geist und ihr erstaunliches Vermächtnis erinnern, das mehr als fünf Jahrzehnte auf der Bühne und der Leinwand umfasst", heißt es zuletzt.

Obwohl Shirley ihren Durchbruch erst in den 1960ern gefeiert hatte, stand sie bereits im Jahr 1955 erstmals vor der Kamera. Damals war sie von Bill Watts, dem Leiter einer Schauspielagentur entdeckt worden. Als Statistin hatte sie dann in der britischen Komödie "Simon und Laura" ihr erstes, großes Leinwanddebüt.

Getty Images Shirley Anne Field, Schauspielerin

Getty Images Shirley Anne Field im Jahr 2004

