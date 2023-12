"Albtraum": Kerry Katonas Tochter DJ musste ins Krankenhaus!

Sie hat sich große Sorgen gemacht! Kerry Katona (43) ist Mutter von fünf Kindern: Ihre Sprösslinge Molly, Lilly, Heidi, Max und DJ sind der ganze Stolz der britischen Musikerin. Doch besonders ihr jüngster Nachwuchs bereitete ihr in der letzten Zeit große Sorgen: Erst kürzlich berichtete der Atomic Kitten-Star, dass seine neunjährige Tochter mit Ohnmachtsanfällen zu kämpfen hatte. Vor wenigen Tagen kam es dann zum erneuten Schock: DJ musste ins Krankenhaus!

In ihrer Kolumne für OK! berichtet Kerry von der beunruhigenden Erfahrung: "Diese Woche war ein Albtraum. DJ wurde für einige Tests ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie ein paar Tage lang sehr hohes Fieber gehabt hatte. Es stellte sich heraus, dass sie eine schwere Grippe hatte, sodass sie in Quarantäne musste." Die besorgte Mama wich jedoch nicht von der Seite ihres Nesthäkchens und nahm sich extra einige Tage frei, um bei ihm bleiben zu können. Mittlerweile sei DJ zwar wieder zu Hause, aber noch immer stark erkältet.

Erst vor wenigen Wochen hatte die TV-Persönlichkeit weitere unschöne Neuigkeiten öffentlich gemacht: In ihrer OK!-Kolumne schrieb sie damals, dass ihr Töchterchen mit Ohnmachtsanfällen zu kämpfen hatte. Im Krankenhaus musste die Kleine mehrfach zum MRT. "Der Arzt hat etwas gefunden. Wir warten auf die Ergebnisse, die an einen Neurochirurgen geschickt wurden, aber der Arzt scheint zu glauben, dass es ihr gut geht", erklärte Kerry.

