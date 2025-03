Deutet Kerry Katona mit den Videos die Trennungsgründe an?

Kerry Katona geht seit November letzten Jahres als Single durchs Leben. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Verlobter Ryan Mahoney haben sich nach sechs gemeinsamen Beziehungsjahren getrennt. Abgesehen von der Erwähnung eines "Vertrauensbruchs" hielt sich das Ex-Paar zu den Gründen für das Liebes-Aus bedeckt. Nun veröffentlicht Kerry jedoch eine Reihe verschiedener Videos anderer Personen in ihrer Instagram-Story, die womöglich mehr Aufschluss über die Trennungsgründe geben könnten. "Ich hoffe, du gibst dich nie mit jemandem zufrieden, bei dem du raten musst, wo du mit ihm stehst. Ich hoffe, du findest jemanden, der dich nie deinen Wert infrage stellen lässt", heißt es unter anderem in dem Clip, den die 44-Jährige online teilt.

Zudem scheint sie auch etwas zum Thema Kommunikation äußern zu wollen. So veröffentlicht die Atomic Kitten-Bekanntheit ein weiteres Video, in dem die Rede davon ist, wie wichtig es sei, dass der Partner kommunizieren könne, denn nur so sei es möglich, eine Beziehung zu führen. "Eine Beziehung ohne Kommunikation ist wie Autofahren ohne GPS. Du bewegst dich, aber du hast keine Ahnung, wohin es geht", spricht die Stimme und erklärt zudem: "Wenn [ein Mann] seine Gefühle nicht ausdrücken, geschweige denn echte Gespräche führen kann [...] – wie soll er eine gesunde Beziehung aufrechterhalten?"

Ob die Trennung tatsächlich mit all diesen Themen zusammenhängt, ist nach wie vor unklar. Sicher ist jedoch, dass die Entscheidung, die Beziehung zu beenden, keine leichte gewesen sein wird. "Ich hätte nicht in einer Million Jahren gedacht, dass das passieren würde. [...] Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen oder nicht, aber ich liebe ihn immer noch so sehr", gab Kerry (44) damals in ihrer OK! Magazine-Kolumne ehrlich zu.

