Nach Trennung: Kerry Katona ist wohl wieder frisch verliebt

Kerry Katona (44), bekannt als ehemalige Sängerin von Atomic Kitten, scheint nach ihrer Trennung von Ryan Mahoney neues Liebesglück gefunden zu haben, wie The Sun berichtet. Nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten, mit dem sie sechs Jahre zusammen war, zeigt sie sich inzwischen an der Seite von Paolo Margaglione. Der gut aussehende Personal Trainer, der Vater von zwei Töchtern ist, lernte Kerry offenbar während der Dreharbeiten zur Reality-Show "Celebs Go Dating" kennen. In Fotos, die dem Magazin vorliegen, sind die beiden vertraut miteinander zu sehen: händchenhaltend und küssend auf einem ihrer ersten öffentlichen Auftritte als Paar.

Nach der schmerzhaften Trennung von Ryan Mahoney, die im November 2024 durch einen "Vertrauensbruch" ausgelöst wurde, zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin zunächst am Boden zerstört. Doch nicht nur emotional, auch körperlich hat Kerry in den vergangenen Monaten eine Transformation durchgemacht. Die 44-Jährige berichtete stolz von einem Gewichtsverlust, den sie nicht nur auf die anstrengenden Shows im Rahmen eines Pantomime-Auftritts mit Katie Price (47), sondern auch auf das Ende ihrer Beziehung zurückführt. "Ich bin schlanker als zu Zeiten von Atomic Kitten und in der besten körperlichen Verfassung meines Lebens", stellte Kerry in einem Interview mit Closer fest. Ebenso hat sie inzwischen Frieden mit der Vergangenheit geschlossen und betonte in ihrer Kolumne für New! Magazine, dass sie erkannt habe, dass Ryan nicht der Richtige für sie war.

Noch während der Trennung hegte Kerry Zweifel, ob sie jemals wieder Liebe finden würde. Auf Instagram teilte sie kürzlich jedoch optimistische Worte über zweite Chancen im Leben und scheint mit Paolo eines dieser neuen Kapitel aufzuschlagen. Neben ihrer Karriere, die sie weiterhin mit Reality-Formaten wie "Celebs Go Dating" vorantreibt, genießt sie offenbar ihr neues Glück. Privat war Kerry stets eine Kämpferin: Die fünffache Mutter hat in der Vergangenheit offen über ihre Höhen und Tiefen gesprochen und bewiesen, dass sie auch nach Schicksalsschlägen wieder aufsteht.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Realitystar

