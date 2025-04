Kerry Katona startet nach der Trennung ein neues Kapitel

Kerry Katona (44) hat ihre Verlobung mit Ryan Mahoney nach sechs gemeinsamen Jahren aufgelöst. Bereits im November 2024 zog Ryan aus dem zuvor geteilten Zuhause der beiden aus, wie die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin jetzt in ihrer Kolumne für New Magazine schrieb. Trotz anfänglichem Liebeskummer blickt die 44-Jährige mittlerweile aber positiv auf die Trennung zurück und bezeichnet sie sogar als das Beste, was ihr hätte passieren können. "Ich bin über dieses Kapitel hinweg und spüre keinerlei romantische Gefühle mehr für ihn", verriet Kerry, die zuletzt aus Thailand zurückkehrte, wo sie nach eigenen Angaben ein "spirituelles Erwachen" erlebte.

Kerry möchte sich nun voll auf ihre beruflichen Pläne konzentrieren und kündigte an, in Thailand ein Entspannungsprogramm ins Leben zu rufen. Im luxuriösen Beach Samui Hotel möchte sie ein einwöchiges Urlaubsangebot entwickeln, bei dem Menschen Ruhe und Erholung finden können. Für das Jahr 2025 zeigte sich die fünffache Mutter optimistisch und betonte: "Es wird ein großartiges Jahr. Ich bin eine alleinstehende Frau und in der besten Beziehung meines Lebens – zu mir selbst." Vor Kurzem teilte Kerry zudem auf Instagram einen nachdenklichen Beitrag, in dem sie betonte, wie wichtig klare und wertschätzende Beziehungen sind, anstatt sich mit gemischten Signalen zufriedenzugeben.

Schon Weihnachten verbrachte die Sängerin ohne Partner. Stattdessen feierte sie mit ihren fünf Kindern Molly, Lilly-Sue, Heidi, Max und DJ sowie ihrer Freundin Katie Price (46) und deren Sohn Harvey. Doch trotz ihres unterstützenden Umfelds muss sich Kerry auch mit weiteren Rückschlägen auseinandersetzen: Ihr Online-Modegeschäft Kerry's Boutique wurde am 24. Dezember offiziell aufgelöst. Laut einem Sprecher der Sängerin war ihr voller Terminkalender der Grund dafür. Gegenüber The Sun betonte er: "Kerry hatte keine Zeit, Kerrys Boutique zu führen. Alles, was mit der Schließung des Unternehmens zusammenhängt, liegt in der Verantwortung ihres Geschäftspartners und hat nichts mit Kerry zu tun." Kerry, die für ihre Offenheit geschätzt wird, scheint aber trotz dieser Rückschläge fest entschlossen, das Beste aus ihrer Zukunft zu machen und ist ganz offensichtlich bereit für einen Neuanfang.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021

Instagram / kerrykatona7 Harvey und Katie Price mit Kerry, Molly Heidi, Max, Lilly-Sue und DJ Katona

