Kerry Katonas Mutter gab ihr Drogen im Alter von 14 Jahren

Kerry Katona (44), ehemalige Sängerin von Atomic Kitten, hat in einem Interview schockierende Details aus ihrer Vergangenheit enthüllt. Sie erzählte gegenüber OK!, dass sie bereits als Teenagerin von ihrer eigenen Mutter mit Drogen in Kontakt gebracht wurde. "Mum gab mir Drogen, als ich 14 war. Sie war meine Mutter, also hielt ich das für normal", so Kerry. Sie erklärte weiter, welchen Stellenwert die Droge bei ihr einnahm: "Ich glaube, Kokain wurde zu meiner Stütze, es war mein bester Freund, es gab mir die Unterstützung, die ich brauchte, wenn ich sie brauchte." Auch die Wahrnehmung der Beziehung zu ihrer Mutter wurde für die junge Kerry durch diesen Umgang stark beeinflusst: "Ich war so verzweifelt. Ich dachte, die Liebe und Zuneigung meiner Mutter steckten in einer Tüte Kokain. Aber das ist doch nicht normal oder gesund, oder?" Diese tragische Co-Abhängigkeit habe sie lange begleitet.

Der Wendepunkt in ihrem Leben kam, als Kerry erkannte, dass sie nicht länger diese Person sein wollte. Nach jahrelangem Missbrauch, den sie auch als "Binge-Nutzerin" beschreibt, suchte sie 2008 und 2010 professionelle Hilfe in Rehabilitations-Einrichtungen. Seitdem ist sie über 15 Jahre clean. Doch die Erinnerungen an die schlimmen Zeiten bleiben: "Ich hatte tatsächlich einmal eine Überdosis, bin wieder aufgestanden und habe mir sofort eine weitere Line Kokain gezogen." Letztes Jahr sprach sie öffentlich über den Schaden, den die Droge an ihrem Körper hinterlassen hat, was sie zu einer rekonstruktiven Operation veranlasste. "Ich musste das hinter mir lassen", erklärte sie dazu.

Heute versucht Kerry, mit ihrer bewegten Vergangenheit Frieden zu schließen, insbesondere mit der Beziehung zu ihrer Mutter, die mittlerweile ebenfalls drogenfrei ist. "Ich verehre meine Mutter und ich liebe meine Mutter, aber wir hatten unsere Höhen und Tiefen, und meine Mutter war nicht wirklich eine Mutter", sagt sie. Trotz allem fühlt sie keinen Hass und bemüht sich, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Rückblickend ist sie dankbar, dass sie es geschafft hat, ihr Leben umzustrukturieren. Die Gedanken daran, wie ihre Kinder mit dem Schmerz leben müssten, wenn sie ihr Schicksal nicht gewendet hätte, treiben sie noch heute um. Doch auch privat scheint es ihr heute wieder gut zu gehen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2024 wurde sie kürzlich wieder frisch verliebt gesehen.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Musikerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Mutter Sue, 2024