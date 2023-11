Tochter hat Ohnmachtsanfälle: Kerry Katona ist beunruhigt!

Kerry Katona (43) macht sich Sorgen um ihre Tochter! Die einstige Atomic Kitten-Sängerin ist Mutter von fünf Kindern: Molly (22), Lilly (20), Heidi (16), Maxwell (15) und Dylan-Jorge. Die Familie ist ihr ganzer Stolz – Kerry kann es sogar kaum erwarten, endlich Oma zu werden. Ihre Kinder sind momentan jedoch nicht annähernd bereit dazu. Dylan-Jorge ist schließlich auch gerade erst neun Jahre alt und braucht nun die volle Unterstützung ihrer Mama. Die Kleine hat mit Ohnmachtsanfällen zu kämpfen.

In ihrer OK!-Kolumne machte Kerry deutlich, dass sie große Angst um DJs Gesundheit hat. Sie sei mit ihr beim Arzt gewesen, wo sie sich zahlreichen MRT-Scans unterziehen musste: "Der Arzt hat etwas gefunden. Wir warten auf die Ergebnisse, die an einen Neurochirurgen geschickt wurden, aber der Arzt scheint zu glauben, dass es ihr gut geht." Der Mediziner vermute, dass DJ etwas hat, was viele haben, aber nicht jeder untersucht werde.

Kerry hat ebenfalls mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen. Da ihre Nase aufgrund ihres langjährigen Drogenmissbrauchs beschädigt ist, werde sie sich bald einer OP unterziehen – auch wenn das lange keine Option für sie war. "Man hat mir vor Jahren angeboten, sie richten zu lassen und ich habe nein gesagt, weil es für mich eine Erinnerung war, [die Drogen] nie wieder anzufassen", verriet die 43-Jährige vor wenigen Tagen in einem Instagram-Livevideo.

Anzeige

Getty Images Kerry Katona im Mai 2018 in Gloucester

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Tochter DJ im Urlaub

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Ex-Atomic-Kitten-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de