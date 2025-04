Etwa mit Katie Price zusammen? Kerry Katona bezieht Stellung

Kerry Katona (44) hat mit einem humorvollen Kommentar auf Gerüchte reagiert, sie sei mit ihrer langjährigen Freundin Katie Price (46) liiert. In ihrer Kolumne im New! Magazine bezog die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin Stellung zu einem scherzhaften Social-Media-Post, der diese Behauptung aufstellte. "Es gibt einen Scherzartikel auf Facebook, der sagt, Katie und ich seien ein Paar. Ich möchte klarstellen, dass das definitiv nicht wahr ist!", schrieb Kerry und fügte lachend hinzu: "Ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber jetzt habe ich wirklich alles gehört."

Obwohl die Musikerin klarstellte, noch nie mit einer Frau zusammen gewesen zu sein, ließ sie in der Kolumne auch Raum für einen ironischen Seitenhieb auf ihr eigenes Liebesleben: "Mit dem Chaos, das mein Datingleben derzeit ist, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren." Kerry, die ihre Beziehung zu ihrem Ex-Verlobten Ryan Mahoney im November beendet hat, wird aktuell von Freunden wie Katie unterstützt, während sie wieder den Weg zurück ins Datingleben sucht. Die beiden Freundinnen verbringen zudem regelmäßig Zeit miteinander, etwa mit ihren Kindern, wie zuletzt zu Weihnachten, als Katie mit ihrem Sohn Harvey Kerrys Zuhause in Cheshire besuchte.

Die Freundschaft von Katie und Kerry ist nicht neu. Die beiden Realitystars kennen sich seit fast zwei Jahrzehnten, wobei ihre enge Beziehung insbesondere durch gemeinsame Projekte wie Theaterauftritte oder künftige Pläne in der Unterhaltungsbranche gestärkt wurde. Schon Anfang der 2000er-Jahre traten sie zusammen in der britischen Realityshow "I'm a Celebrity" auf, was den Grundstein für ihre Verbindung legte. Beide teilen nicht nur eine Vorliebe für das Rampenlicht, sondern auch ähnliche Lebenswege als alleinerziehende Mütter von jeweils fünf Kindern.

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im Juni 2023

