Alle getrennt: Hat das UK-Dschungelcamp einen Gewinnerfluch?

Kerry Katona (44), die ehemalige Sängerin von Atomic Kitten und Gewinnerin des britischen Dschungelcamps, erhebt Vorwürfe über den sogenannten "Gewinnerfluch" der Show. In ihrer Kolumne im Magazin New! behauptet sie, dass das Reality-Format sich negativ auf die Beziehungen der Sieger auswirke. Beispiele dafür seien etwa Sam Thompson (32), der 2023 gewann und sich kurz darauf von seiner Freundin Zara McDermott (28) trennte, oder Jacqueline Jossa, die 2019 als Siegerin hervorging und mittlerweile von ihrem Ehemann Dan Osborne getrennt lebt. Auch bei Kerry selbst sei dies der Fall gewesen: Nach ihrem Sieg 2004 zerbrach ihre Ehe mit Brian McFadden (44).

Besonders brisant ist, dass die Trennung von Jacqueline und Dan durch einige Enthüllungen begleitet wurde. Wie die Sun On Sunday berichtet, habe Dan schon vor der Trennung ein eigenes Haus nahe Southend-on-Sea gekauft – ohne Jacquelines Wissen. Während Jacqueline aktuell in einem anderen Haus in Essex lebt und laut Insidern alles dafür tun würde, die Situation zu retten, scheint Dan mit der Beziehung abgeschlossen zu haben. Auch Zara wird derzeit viel Aufmerksamkeit zuteil: Medienberichten zufolge soll sie bereits wieder auf Wolke sieben schweben und mit Ex-One Direction-Star Louis Tomlinson (33) romantische Abende verbringen.

Kerry selbst kennt die Herausforderungen des öffentlichen Lebens nur zu gut und glaubt, dass der Druck auf Siegerinnen und Sieger solcher Shows enorm sei. In ihrer Kolumne schrieb sie, dass die Aufmerksamkeit und die sehr öffentlichen Beziehungen diesen Paaren oft zusetzen. "Es war immer schwer für Sam und Zara, weil ihre Beziehung so öffentlich war", erklärte sie. Über ihr eigenes Liebesleben sagte Kerry einst, dass der Ruhm nach "I'm a Celebrity" ein regelrechter Beziehungskiller sein kann. Sie scherzte sogar: "Vielleicht ist der beste Weg, über jemanden hinwegzukommen, sich in jemand anderen zu verlieben." Klar ist: Ob Fluch oder Zufall – viele ihrer Beispiele zeigen die Herausforderungen des Promi-Daseins auf.

Getty Images Dan Osborne und Jacqueline Jossa, Medienpersönlichkeiten

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische TV-Bekanntheit

