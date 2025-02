Tochter Heidi wird 18: Kerry Katona stellt klare Regeln auf

Kerry Katona (44) bereitet sich auf einen großen Meilenstein in ihrer Familie vor: Ihre Tochter Heidi wird nächsten Monat 18 Jahre alt. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin hat verraten, dass sie klare Regeln für ihre Tochter aufgestellt habe, um sie in ihrer neuen Unabhängigkeit zu unterstützen. In ihrer OK!-Kolumne schrieb Kerry: "Ich kann nicht glauben, dass Heidi 18 wird, das ist verrückt. Ich hoffe, sie wird eigenständiger. Mit 18 muss sie anfangen, ihr eigenes Geld zu verdienen und wird nicht mehr ausschließlich meine Verantwortung sein." Für Heidi, die als Dritte von Kerrys fünf Kindern aus der Ehe mit Mark Croft stammt, soll der Schritt ins Erwachsenenalter ein Neubeginn werden.

Die stolze Fünffach-Mama, die stets ihre enge Bindung zu ihren Kindern betont hat, möchte ihre Tochter auf eine eigenständige Zukunft vorbereiten. Bereits jetzt geht Heidi ihren eigenen Weg: Nach bestandenem Schulabschluss plant sie, an einer renommierten Performing-Arts-Schule in Liverpool zu studieren. Kerry selbst scheint diese Veränderung durchaus emotional zu begleiten. "Ich bin nicht bereit, sie gehen zu lassen", gestand sie. Dennoch sei sie überzeugt, dass das Leben in Liverpool ihrer talentierten Tochter neue Türen öffnen werde. Heidi machte bereits 2020 auf sich aufmerksam, als sie in der britischen TV-Show The Voice Kids als Teil von Paloma Faiths (43) Team brillierte.

Doch nicht nur Heidis anstehender Geburtstag sorgt bei Kerry, die sich Ende letzten Jahres von ihrem Verlobten Ryan Mahoney getrennt hat, für Emotionen. Ihre ältere Tochter Lilly überraschte sie kürzlich mit einem Besuch aus Irland, der für Tränen der Freude sorgte. "Ich habe meinen Augen nicht getraut und konnte nicht aufhören, zu weinen", beschrieb Kerry die ergreifende Begegnung. Gemeinsam genossen sie ein vorgezogenes Geburtstagsessen für Lilly, die ihren 22. Geburtstag zunächst ohne die Familie in Irland verbringen wird. Trotzdem plant die Familie, sich bei Heidis Feier nächsten Monat erneut zu vereinen und gemeinsam zu feiern.

Getty Images Heidi und Kerry Katona im März 2022

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

