Die Schauspielerin Kate Micucci ist an Lungenkrebs erkrankt!

Kate Micucci muss gerade eine schwere Zeit durchmachen! Die Schauspielerin hatte ihre erste Rolle in der Serie "Malcom Mittendrin" ergattert. Ihre bisher größte Rolle erhielt sie in der Show Scrubs. Auch in der erfolgreichen Comedy-Serie The Big Bang Theory verkörperte sie zwischen 2013 und 2017 Lucy, die Freundin von Raj. Nun muss sie allerdings etwas Schlimmes hinnehmen: Kate hat Lungenkrebs!

Via TikTok teilt die 43-Jährige ein Video von sich aus dem Krankenhaus. Sie informiert ihre Fans über ihre Diagnose, aber gibt gleich Entwarnung: "Ich bin im Krankenhaus, das liegt daran, dass ich gestern an der Lunge operiert wurde. Sie haben es wirklich früh erkannt", klärt sie ihre Fans auf. Aus diesem Grund musste sie sich einer Operation unterziehen. Danach warte eine Reha auf sie, damit sie wieder zurück zur alten Form findet. "Die beste Nachricht ist, dass sie es früh erkannt haben, sie haben es rausgeholt, mir geht es gut", betont sie.

Das Ganze war für sie eine große Überraschung: "Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht", erklärt sie. Zu ihrer ersten Diagnose sagt sie: "Bei meinen Blutuntersuchungen war ein Wert sehr hoch." Deshalb war sie für Vorsorgeuntersuchungen zu einem Arzt gegangen, der ein paar Scans gemacht hatte. Dabei war der Fleck in ihrer Lunge entdeckt worden.

Kate Micucci, August 2022

Kate Micucci, August 2022

Kate Micucci, September 2023

