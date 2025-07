Diese Stars wagen sich in neue Survivalshow "The Summit"

Die deutsche Reality-TV-Welt wird immer größer. Eine neue Show lockt Fans nun mit einem spannenden Konzept und einem hohen Preisgeld. Prime Video gab in einer Pressemitteilung erste Informationen zum Format "The Summit" preis. Mit dabei ist der kürzlich in Ungnade gefallene Serkan Yavuz (32). Gemeinsam mit elf weiteren Prominenten wird er den Versuch starten, einen neuseeländischen Berggipfel zu erklimmen. Dabei tragen die Teilnehmer Rucksäcke, in denen eine Million Euro transportiert wird. Der genaue Starttermin der Sendung steht noch nicht fest, allerdings soll sie gegen Herbst bei dem Streamingdienst erscheinen.

In der ursprünglich in Australien entwickelten Show müssen die Promis nicht nur schwieriges Terrain bewältigen, sondern auch herausfordernde Aufgaben meistern, während sie tagelang dem Gipfel entgegentreten. Neben Serkan treten viele weitere bekannte Realitystars an: Klaudia Giez (28), Emmy Russ (26), Matthias Mangiapane (41), Giulia Siegel (50) und Cecilia Asoro (29) werden in der Show zu sehen sein. Auch die Influencer PatroX und Flying Uwe (38) werden sich der Aufgabe stellen. Außerdem versuchen die Schauspieler Felix von Jascheroff (42) und Tanja Tischewitsch (35) ihr Glück. Einen sportlichen Vorteil erwartet sich wohl Fußballstar Ansgar Brinkmann, der den Cast komplett macht.

Für Serkan wird "The Summit" eine weitere Chance, sich zu beweisen. Der Kampf der Realitystars-Gewinner ist für seinen Ehrgeiz bekannt. Privat lief es bei dem Regensburger zuletzt allerdings alles andere als rund. Aufgrund mehrerer Seitensprünge ging seine Beziehung mit Samira Yavuz (31) in die Brüche. Für ihre gemeinsamen Kinder bemühen sich die beiden Influencer aber dennoch um ein gutes Verhältnis. Ob das einstige Traumpaar jemals wieder zusammenkommen wird, steht momentan noch in den Sternen. "Es ist für meinen Kopf alles so schwierig zu verarbeiten", gestand Samira kürzlich in ihrem Podcast "Main Character Mode".

Collage: Getty Images, RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Collage: Serkan Yavuz und Cecilia Asoro

RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars