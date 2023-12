Kanye West und Bianca in total skurrilen Looks unterwegs!

Sie ziehen mal wieder alle Blicke auf sich. Kanye West (46) weiß, wie er Schlagzeilen generiert. In der Vergangenheit sorgte der US-Rapper immer wieder für ordentlich Gesprächsstoff – dabei stand jedoch nicht immer seine Musik im Mittelpunkt. Vor allem sein oft gewöhnungsbedürftiger Style hinterlässt so manches Mal einige Fragen. Ähnlich sieht es da auch mit seiner Ehefrau, dem australischen Model Bianca Censori aus. Nun sorgen Kanye und seine Flamme mit ihren eigentümlichen Looks erneut für einen regelrechten Hingucker.

In einem Nachtklub in Miami schauen die wartenden Besucher nicht schlecht, als der "Gold Digger"-Interpret und seine Freundin auf einmal vor ihnen stehen. Doch das Besondere scheint dabei nicht einmal ihre schiere Anwesenheit zu sein, sondern vielmehr ihre merkwürdigen Outfits. Fast nackt und einzig mit einer ausgestopften Katze bedeckt, präsentiert sich Bianca an der Seite von Kanye. Ihren Look komplettiert die Australierin mit einer Häkelhaube und flauschigen Stilettos. Ihr Liebster wirkt hingegen in seinem schwarzen Lederlook samt Handtuch über dem Kopf schon fast langweilig.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden in kuscheliger Begleitung in der Öffentlichkeit erscheinen. Erst im vergangenen Monat zeigten Bilder auf Instagram den Musiker und die 28-Jährige bei einem Event in Dubai. Während Kanye wie so oft im All-Black-Outfit erschien, trug seine Frau einen Playsuit, zu dem sie ein Kuscheltier kombinierte.

MEGA Bianca Censori, Model

MEGA Kanye West, Musiker

Instagram / natmorcos Kanye West und Bianca Censori in Dubai

