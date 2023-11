Absurd: Kanye West geht mit Bianca und Kuscheltier zu Party!

Kanye West (46) und Bianca Censori ziehen mal wieder alle Blicke auf sich! Der Musiker und seine Frau sorgen seit ihrer Hochzeit für Schlagzeilen. Denn besonders harmonisch scheint ihre Ehe nicht zu sein. Zuletzt hieß es sogar, die Beziehung des Rappers und des Models stehe kurz vor dem Aus. Bei einer Party zeigen sich die beiden nun wieder zusammen. Doch dabei stechen nicht Kanye und Bianca ins Auge – sondern das kuschlige Accessoire der Beauty...

Auf Instagram kursieren derzeit Bilder, die das Ehepaar bei einer Party der Designerin Amina Muaddi in Dubai zeigen. Zu dem Event erschien der Rapstar in einem schwarzen Outfit, seine Frau trug einen kurzen Playsuit in Beige – und dazu kombinierte sie nicht nur eine Fellmütze, sondern auch ein Kuscheltier! Fest klammerte sie sich an das Stofftier und hielt es vor ihren Körper.

Es scheint ganz, als wären Kanye und Bianca wieder ein Paar. Ihre Versöhnung soll jedoch nicht allzu friedlich abgelaufen sein – das hatte eine Quelle kürzlich gegenüber Us Weekly enthüllt: "Er sagte ihr, wenn sie nicht nach Dubai käme, dann wäre es aus mit ihnen!" Bianca sei deshalb aus ihrer Heimat Australien in das Emirat geflogen.

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige

Instagram / natmorcos Kanye West und Bianca Censori in Dubai

Anzeige

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de