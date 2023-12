Nebenbei erwähnt: Adam Driver ist wieder Vater geworden!

Er könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Adam Driver (40) und seine Ehefrau Joanne gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihr Liebesglück hatte 2016 die Geburt ihres ersten Kindes perfekt gemacht. Doch ihre Familienplanung war damit noch nicht abgeschlossen. Anfang des Jahres zeigten Schnappschüsse die Frau des Star Wars-Stars mit Babybauch. Nun überrascht das Paar seine Fans erneut: Adam und Joannes Tochter ist bereits auf der Welt.

Wie Page Six berichtet, habe der Schauspieler während der Generalprobe für "Saturday Night Live" mal eben nebenbei die freudigen Nachrichten verkündet. "Letztes Jahr habe ich mir ein kleines Mädchen gewünscht und es bekommen, was sehr anstrengend ist", scherzte er während seines Eröffnungsmonologs und fügte hinzu: "Also wünsche ich mir dieses Jahr Schlafmittel!" Es scheint also, als haben Adam und seine Liebste ihren zweiten Spross ganz privat und heimlich auf der Welt begrüßt. Ob sich das Paar noch öffentlich dazu äußern wird, ist ungewiss.

Die Schwangerschaft selbst hatte das Paar Anfang des Jahres zunächst nicht selbst öffentlich verkündet. Stattdessen hatten Bilder, die Page Six vorgelegen hatten, den 40-Jährigen und Joanne bei einem gemeinsamen Shopping-Trip in New York City gezeigt. Auf diesen war ihr Bauch bereits deutlich zu erkennen gewesen.

Anzeige

Getty Images Adam Driver, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Adam Driver beim Venice International Film Festival 2022

Anzeige

Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de