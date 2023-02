Babybauchfotos: Adam Driver wird zum zweiten Mal Vater!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Adam Driver (39)! Der US-amerikanische Schauspieler geht schon seit vielen Jahren an der Seite seiner Ehefrau Joanne Tucker durchs Leben. 2016 hatte das Paar sein erstes Kind – einen kleinen Sohn – auf der Welt begrüßen dürfen. Und jetzt wächst die Familie des Star Wars-Stars erneut um ein weiteres Mitglied: Adam und Joanne erwarten nämlich Kind Nummer zwei!

Auf neuen Fotos, die jetzt Page Six vorliegen, sind Adam und seine Frau Joanne am Sonntag in New York City zu sehen: Auf den Schnappschüssen räumt das verliebte Paar in entspannten Outfits einige Einkaufstüten in sein Auto. Doch beim Betrachten der Bilder sticht vor allem ein Detail ins Auge – und zwar Joannes bereits deutlich sichtbarer Babybauch!

Der House of Gucci-Star und seine Liebste bestätigten die Schwangerschaft bislang jedoch noch nicht offiziell. Doch das dürfte die Fans von Adam und Joanne auch nicht sonderlich überraschen: Das Paar hält sein Privatleben nämlich größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker im November 2021 in New York City

Getty Images Adam Driver bei den Gotham Independent Film Awards 2019

Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker im Februar 2020

