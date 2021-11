Auf diese Filmpremiere haben die Fans sehnsüchtig gewartet! In Deutschland flimmert "House of Gucci" erst ab dem 2. Dezember über die Kinoleinwand. In London durfte der Kriminalfilm, der sich um die familiären Intrigen innerhalb eines der größten Modehäuser der Welt dreht, jetzt schon Premiere feiern. Ganz im Sinne des Modelabels erschien der Cast rund um die Hauptdarsteller Lady Gaga (35) und Adam Driver (37) natürlich von Kopf bis Fuß in Gucci gekleidet. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks des Abends!

Wie es die Fans von Lady Gaga von ihr gewohnt sind, erschien die Sängerin superextravagant auf dem roten Teppich in London. Der Weltstar trug ein überdimensionales, hochgeschlossenes Kleid mit Plisseefalten in der Farbe Lila, dazu trug sie edle Handschuhe. Unter ihrem Dress ließ die "Bad Romance"-Interpretin jedoch tief blicken. Sie ließ einen Blick auf ihre Strapse und ihre Stiefel mit XXL-Absatz werfen.

Ganz klassisch erschien hingegen ihr Filmkollege Adam Driver. Der 37-Jährige hob sich von den anderen Promis in einem dunkelblauen Anzug ab. Einzig eine kleine rote Brosche, die zum Andenken von Kriegsopfern getragen wird, stellte einen kleinen Farbklecks in seinem Look dar. Auch in einem Anzug, aber doch ganz anders, stolzierte Jared Leto (49) über den Red Carpet. Er setzte an dem Abend alles auf Samt und trug dafür einen türkisfarbenen Samtanzug.

Ein absolutes Highlight war auf dem roten Teppich Salma Hayek (55). In einem festlichen, goldenen Kleid mit eng anliegender Taille ließ sie sich auf der Filmpremiere von "House of Gucci" ablichten. Obwohl sie in ihrem Kleid schon königlich erstrahlte, ergänzte sie ihr Outfit mit einer breiten Kette mit goldenen und silbernen Applikationen sowie einem dazu passenden Armband.

Im Gegensatz zu den meisten ihrer Filmpartnerinnen entschied sich Schauspielerin Camille Cottin an dem Abend nicht für ein pompöses Kleid. Die Laufstegschönheit überzeugte mit einer weißen, weit ausgestellten Hose mit weißer Bluse, die sie mit einer mehrteiligen Kette aus Gold kombinierte. Jetzt seid ihr gefragt: Wer hatte eurer Meinung nach das tollste Outfit des Abends an? Stimmt unten ab!

