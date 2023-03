Adam Driver traurig: Sein Sohn will seine Filme nicht sehen

Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm – oder etwa doch? Adam Driver (39) ist vor allem für die Rolle des Kylo Ren in der Sequel-Trilogie der Star Wars-Filmreihe bekannt. Doch auch in House of Gucci und "Logan Lucky" konnte der Schauspieler die Zuschauer auf der großen Leinwand begeistern. Eine Person scheint sich von seinen Schauspielkünsten jedoch so gar nicht mitreißen zu lassen. Adams Sohn möchte nämlich seine Filme nicht sehen!

In der "Late Night with Seth Meyers"-Show erinnert sich der 39-Jährige an den Moment, in dem er seinem Sohn offenbarte, in Filmen mitzuspielen. Darauf habe der 6-Jährige jedoch nicht sehr beeindruckt reagiert. "Er hat gesagt: 'Oh, das ist cool. Ich hasse Filme'", entsinnt sich Adam. Der Schauspieler habe seinen Nachwuchs jedoch vom Gegenteil überzeugen wollen und zeigte ihm "Mary Poppins". Doch auch das habe seinen Sohn nicht umstimmen können. Der "The Last Duel"-Star gab nicht auf und sagte einer Rolle im Film "65" zu. "Er liebt Dinosaurier, also habe ich zugestimmt. Wir waren dann am Set und er wusste alles [...] und konnte jeden Dinosaurier benennen", berichtet Adam weiter. Doch den fertigen Film habe der 6-Jährige dennoch nicht ansehen wollen. "Ich habe also extra diesen Film für ihn gedreht und er hat kein Interesse daran, ihn zu sehen", fügt er geknickt hinzu.

Doch bald bekommt Adam eine neue Chance, seinen Nachwuchs von der Filmwelt zu begeistern. Er erwartet nämlich ein weiteres Kind! Wie Paparazzi-Bilder von Page Six vor wenigen Wochen zeigten, zeichnet sich bei seiner Ehefrau Joanne Tucker ein ziemlich deutlicher Babybauch ab.

ActionPress Adam Driver als Kylo Ren in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Getty Images Adam Driver im September 2022

Getty Images Adam Driver beim Venice International Film Festival 2022

