Ob Joanne Tucker dieses Foto ihres Mannes Adam Driver (38) wohl gefallen wird? Der Schauspieler hat momentan allen Grund zur Freude: Der Film "House of Gucci" feiert Premiere! In dem Streifen, der die familiären Intrigen des Modehauses beleuchtet, spielen der gebürtige US-Amerikaner und die Sängerin Lady Gaga (35) die Hauptrollen. Die Darsteller scheinen sich super miteinander zu verstehen – vielleicht sogar ein bisschen zu gut? Ein Schnappschuss der beiden sorgt nun für besonders viel Aufmerksamkeit...

Am Donnerstag besuchten die Promis die Premiere des Kriminalfilms in Los Angeles. Zu dem Event waren neben der Star Wars-Bekanntheit und Lady Gaga zahlreiche Promis eingeladen – darunter Al Pacino (81), Jared Leto (49), Giannina Facio und Ridley Scott (83). Natürlich ließen sich die Stars bei der Veranstaltung auch von Fotografen ablichten: Ein Gruppenbild des Casts lässt viele Fans allerdings stutzig werden: Auf dem Schnappschuss hält Adam die "Poker Face"-Interpetin fest im Arm – und die beiden wirken dabei ziemlich vertraut. Tatsächlich ist der 38-Jährige aber bereits seit einigen Jahren glücklich verheiratet: Im Jahr 2013 hatte er seiner Partnerin das Jawort gegeben.

In dem Streifen geht es indes zwischen Lady Gaga und dem Hottie ziemlich heiß her: Die Zuschauer dürfen sich auf einige wilde Sexszenen freuen! Der Dreh schien den beiden viel Spaß gemacht zu haben. "Wir haben es so gefühlt. Alles, was ich sage, klingt so zweideutig, aber wir haben einfach improvisiert", plauderte Adam kürzlich gegenüber Entertainment Weekly aus.

Getty Images Lady Gaga, "House of Gucci"-Darstellerin

Getty Images Lady Gaga und Adam Driver, "House of Gucci"-Darsteller

Getty Images Adam Driver, "House of Gucci"-Darsteller

