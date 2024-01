"Liebe es": Adam Driver schwärmt vom Leben als Zweifachpapa

Es ist die Rolle seines Lebens. 2013 hatten sich Adam Driver (40) und seine Frau Joanne Tucker das Jawort gegeben. Einzig ihre zwei gemeinsamen Kinder konnten ihr Glück noch perfekter machen. Doch da sie dieses weitgehend im Privaten genießen, ist über das Familienleben der vier nur wenig bekannt. Umso überraschender wird es für die Fans des Schauspielers sein, dass dieser nun seltene Details zu seinem Leben als zweifacher Papa ausplaudert. Adam kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

"Ich liebe es", verrät der 40-Jährige in der aktuellen Folge des "SmartLess"-Podcasts. Dabei spricht er auch über den Altersunterschied seiner beiden Sprösslinge und dass sein 6-jähriger Sohn seine acht Monate alte Schwester zu jeder Zeit "sehr beschützerisch" behandelt. Offenbar scheint sein Ältester in seiner Rolle als großer Bruder ganz besonders aufzugehen. "Ich habe das Gefühl, dass wir ihm sechs Jahre lang Aufmerksamkeit geschenkt haben und es ihm völlig gut geht", erklärt Adam daraufhin.

Dass dem zweifachen Vater viel an der Geheimhaltung seines Privatlebens liegt, bewies er schon etliche Male. Selbst die Geburt seines zweiten Nachwuchses hing er nicht an die große Glocke. Stattdessen ließ er diese laut Page Six beiläufig während eines Sketches für "Saturday Night Live" durchsickern. "Letztes Jahr habe ich mir ein kleines Mädchen gewünscht und es bekommen", berichtete er.

Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker im Februar 2020

Getty Images Adam Driver beim Venice International Film Festival 2022

Getty Images Adam Driver, Schauspieler

