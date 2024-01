Nie wieder "Star Wars"? Adam Driver fand Rolle anstrengend!

Er gewährt einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Adam Driver (40) ist aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken: Spätestens seit seinem Mitwirken in Star Wars ist der Schauspieler ein echter Hollywoodstar. Von 2015 bis 2019 übernahm er in der Sequel-Trilogie des Science-Fiction-Klassikers die Rolle des Antagonisten Kylo Ren – und begeistert damit bis heute ein Millionenpublikum. Nun lässt Adam seine Zeit am Set Revue passieren.

In einer aktuellen Folge des Podcasts "SmartLess" plaudert der 40-Jährige aus dem Nähkästchen – und macht dabei deutlich, dass er kein weiteres Mal in einem Star-Wars-Film zu sehen sein werde. Zudem verrät Adam, dass die Dreharbeiten der Trilogie ihm ziemlich zu schaffen machten. "Star Wars war viel anstrengender für mich. Ich habe es anstrengender gemacht, als es hätte sein müssen", erklärt er und fügt hinzu: "Ich hatte die Dynamik eines so großen Sets noch nicht ganz verstanden."

Dennoch fiel es Adam offenbar schwer, von seiner Figur Abschied nehmen. In der "The Late Show" mit Stephen Colbert (59) verriet er nämlich, dass er sein Lichtschwert vom "Star Wars"-Set stibitzt habe. "Ich habe es buchstäblich aufgehängt. Es ist in einer Box, aber es ist aufgehängt", gab der Hottie mit einem verschmitzten Lächeln zu.

ActionPress Adam Driver als Kylo Ren in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Getty Images Adam Driver im Dezember 2023

Getty Images Adam Driver, Filmstar

