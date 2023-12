Baby Nummer zwei: Wann kam Adam Drivers Tochter zur Welt?

Adam Driver (40) verrät endlich Details! Mitte Dezember sorgte der Schauspieler für eine echte Überraschung: Ganz nebenbei enthüllte er bei der Probe für eine TV-Show, dass er bereits zweifacher Vater ist. Gemeinsam mit seiner Partnerin Joanne Tucker habe er eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Seine Fans waren von dieser Neuigkeit begeistert – und ihre Freude dürfte nun noch größer werden: Denn Adam enthüllt zudem, wann sein Baby zur Welt gekommen ist!

In der Show "Live with Kelly & Mark" plaudert der House of Gucci-Darsteller jetzt offen über die Vaterfreuden. Auf die Frage von Moderatorin Kelly Ripa (53), wann die Kleine geboren worden sei, antwortet er: "Sie ist acht Monate alt. Ich habe einen älteren Sohn, der sechs ist, und jetzt ist sie acht Monate alt. Man vergisst irgendwie, wie sehr Babys nerven!" Adam ergänzt, aktuell nur wenig Schlaf zu bekommen: "Aber ich versuche, die Zeit zu genießen."

Dass Adam und Joanne wieder Eltern werden, hatten einige Fans bereits geahnt. Denn im Frühjahr war die Blondine mit einem großen Babybauch gesichtet worden. Das Paar selbst hatte die frohe Botschaft damals aber nicht bestätigt.

Anzeige

Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker, 2023

Anzeige

Getty Images Adam Driver, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker im November 2021 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de