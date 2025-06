Viertes Semester: Bella Lesnik (43) studiert Psychologie

Bella Lesnik, bekannt aus dem RTL-Magazin "Exclusiv", überrascht mit einer neuen Herausforderung: Die Moderatorin ist seit einiger Zeit auch Studentin! "Ich studiere Psychologie", verriet sie auf dem "Raffaello Summer Day" gegenüber Bild. Um Familie, Beruf und Studium unter einen Hut zu bekommen, hat die 43-Jährige sich für ein Fernstudium an der Universität Hagen entschieden. Mittlerweile ist sie schon im vierten Semester und geht mit viel Leidenschaft ihrer neuen Aufgabe nach.

Die Entscheidung kam eigentlich überhaupt nicht überraschend: Schon als Kind fand sie Gefallen an psychologischer Fachliteratur. "Ich finde es total wichtig, sich weiterzuentwickeln", betonte die Mutter einer Tochter. Trotz des zweiten Standbeins will Bella ihrer Karriere als TV-Journalistin treu bleiben. "Mich interessiert, wie der Mensch tickt, und das macht Psychologie auch in meinem Job sinnvoll", plaudert die Moderatorin aus. Besonders große Freude bereitet ihr dabei das Fach Statistik, in dem sie ihre Liebe zum Interpretieren und Auswerten von Studien ausleben kann.

Ihr Privatleben hält die Moderatorin überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem zeigte sie schon vor zwei Jahren beim "Pride Month" klare Haltung und erklärte, dass sie pansexuell sei. "Ich werde immer heteronormativ abgefragt und muss dann immer einordnen und oute mich dann in dem Moment jedes Mal wieder neu", sagte sie damals im RTL-Interview. Für Bella spiele das Geschlecht ihres Gegenübers keine Rolle. Sie fühle sich emotional und sexuell zu Menschen hingezogen, nicht zu einem bestimmten Geschlecht. Ein großes Coming-out gab es für sie bis dato nicht. "Als LGBTIQ+-Person outet man sich ja quasi ständig, weil wir nicht Teil der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft sind", erklärte die Fernsehfrau offen.

Hauter,Katrin / ActionPress Bella Lesnik, Moderatorin

gbrci / Future Image / ActionPress Bella Lesnik, Moderatorin