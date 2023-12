Mit 72 Jahren: Darum geht Heinz Hoenig ins Dschungelcamp

Heinz Hoenig (72) ist bereit für das Abenteuer Dschungelcamp! Der Schauspieler wurde als erster Kandidat für die Staffel ab kommendem Januar angekündigt. Er ist total heiß auf die Herausforderung – doch bei den Fans stößt der Teilnehmer auf gemischte Gefühle: Einige finden ihn mit 72 Jahren zu alt für den Busch. Nun erklärt Heinz seine Beweggründe für den Einzug ins Dschungelcamp!

RTL erklärt der "Sieben Zwerge"-Darsteller, dass er bisher nur wenige Minuten des Dschungelcamps gesehen habe: "Ich weiß nicht, was da kommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist." Für ihn ginge es in Australien um etwas anderes: Heinz möchte neue Erfahrungen sammeln. "Erkenntnisse, Erkenntnisse – die kannst du nicht kaufen. Die musst du erleben", betont er. Das Abenteuer komme dem vierfachen Vater gerade recht: "Ich habe dieses Jahr halt Bock drauf gehabt. Ich will das einfach mal erleben. Ich bin jetzt frei dafür."

Angst vor einem Imageverlust hat der Schauspieler nicht: "Früher war Dschungelcamp das Aus… das hat sich ins Gegenteil verwandelt." An dem Format könne er einfach nicht vorbeigehen. "Es kann was bei rauskommen, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Was ja schön sein kann. Und dann ist meine Frau dabei – was soll da passieren?", zeigt Heinz sich selbstbewusst.

Getty Images Heinz Hoenig 2018 in Hamburg

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Getty Images Heinz Hoenig im August 2009

