Private Angelegenheit: TV-Star Jonathan Bailey ist vergeben!

Er ist vom Markt! Jonathan Bailey (35) dürfte den Fans vor allem durch die beliebte Netflixserie Bridgerton bekannt sein. Dort verkörpert der attraktive Brite Anthony Bridgerton. In der zweiten Staffel des Hits verliebt sich der Lord Hals über Kopf in Kate Sharma, gespielt von Ashley Simone. Wie es aber in Jonathans Liebesleben aussieht, war bisher nicht wirklich bekannt – jetzt verrät er: Der Schauspieler ist vergeben!

Im Interview mit Evening Standard verrät er, dass er einen Partner an seiner Seite hat. "Es ist kein Geheimnis, aber es ist privat", führt Jonathan aus. Ein bisschen schwärmen, kann er sich dann aber wohl doch nicht verkneifen – er date einen "tollen Mann". Der 35-Jährige erklärt zugleich, warum er seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushält.

"Ein Privatleben zu haben, ist für mich absolut entscheidend. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, mich so selbstbewusst zu anderen Dingen zu äußern, wenn ich das Gefühl hätte, dass mein ganzes Leben auf dem Spiel steht", offenbart Jonathan total ehrlich. Seine Fans dürfen sich also eher nicht auf niedlichen Couple-Content freuen.

