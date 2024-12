Jonathan Bailey wünscht sich Vaterschaft durch eine Adoption

Jonathan Bailey (36) kann es kaum erwarten, eines Tages Vater zu werden. Der beliebte Schauspieler ist bekanntermaßen homosexuell – und sieht dies überhaupt nicht als Barriere für seinen Kinderwunsch. Im Interview mit der britischen Vogue verriet der Wicked-Star, dass er die Möglichkeit in Betracht zieht, in Zukunft ein Kind zu adoptieren. Auf die Frage, ob er gerne Nachwuchs haben möchte, meinte der Darsteller: "Ja, es ist so ein Privileg für einen Mann. Aber ich kann jetzt keine Kinder in meinen Lebensstil einbauen."

Der Bridgerton-Darsteller wartet im Moment wohl noch auf den für ihn richtigen Zeitpunkt, um seine wohlüberlegte Familienplanung in die Realität umzusetzen. Obwohl der viel beschäftigte Brite derzeit voll den Fokus auf seine Karriere legt, findet er trotzdem freie Minuten, um sich mit geeigneter Literatur über Adoptionen zu informieren. Diese eröffnet ihm spannende Möglichkeiten: "Ich könnte eine Frau als Co-Elternteil haben, aber ich denke, es wird mit einem Mann sein."

Jonathan steht seit geraumer Zeit entschlossen zu seiner Sexualität und redet darüber voller Stolz in der Öffentlichkeit. Gegenüber Vogue enthüllte der 36-Jährige, dass er nicht bei jedem mit seiner Offenheit auf Zuspruch stößt. Er erinnerte sich an ein ganz bestimmtes Erlebnis: "Ich war schon immer ein selbstbewusster Händchenhalter in Beziehungen. Ich hatte einen Freund, der keine Erfahrung mit Händchenhalten in der Öffentlichkeit hatte. Wir wurden in London ausgepfiffen."

