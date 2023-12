Offiziell: Dann startet die dritte Staffel von "Bridgerton"

Bridgerton-Fans aufgepasst! Seit letztem Jahr steht fest, dass es eine dritte Staffel der beliebten Netflix-Serie rund um die Londoner High Society aus dem frühen 19. Jahrhundert geben wird. Im Sommer veröffentlichte der Streamingdienst bereits erste Bilder von den kommenden Folgen. Ein offizieller Starttermin stand bisher jedoch noch nicht fest – bis jetzt. Netflix verkündet nun das Startdatum der dritten Bridgerton-Staffel!

Auf Instagram gibt Netflix bekannt, dass die Serie im Frühjahr 2024 zurückkehren wird – und zwar aufgeteilt in zwei Teile. Teil eins wird am 16. Mai 2024 Premiere haben. Der zweite Teil soll am 13. Juni 2024 folgen. Insgesamt wird es acht Episoden geben. Wie bereits angekündigt wird die neue Staffel die Romanze zwischen Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 36) und Colin Bridgerton (Luke Newton) behandeln.

Die Fans können die dritte Staffel kaum erwarten. Auf Instagram häufen sich einige Kommentare, die das späte Startdatum kritisieren. Ein ungeduldiger User schreibt beispielsweise: "Mai?! Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen, es ist zwei Jahre her seit Staffel zwei!"

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel mit Colin Bridgerton (Luke Newton)

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

