"Wicked": Diese Stars waren Konkurrenten von Jonathan Bailey

Die Fans des berühmten Musicals Wicked dürfen sich seit vergangenem Herbst über die Verfilmung des Broadway-Hits freuen. Doch bevor die Besetzung feststand, war der Wettstreit um die Rolle des Prinzen Fiyero heiß umkämpft. Besonders überraschend: Die beiden Bandmitglieder Joe (35) und Nick (32) von den Jonas Brothers sollen für die Rolle vorgesprochen haben. Auch wenn keiner von ihnen am Ende die Zusage erhielt, zeigten die Brüder damit ihre enorme musikalische Bandbreite. Neben den zwei Musikern waren es insgesamt sechs Schauspieler, die für die begehrten Vorsprechtermine in Betracht gezogen wurden.

Auch drei weitere Disney-Stars versuchten sich als Fiyero, darunter Jordan Fisher (31) und Garrett Clayton (34), die sich musikalisch ebenfalls einen Namen gemacht haben. Ergänzt wurde die Liste durch Musical-erfahrene Talente wie Isaac Powell (30), der zuletzt im "West Side Story"-Revival am Broadway überzeugte. Die endgültige Entscheidung der Produzenten fiel schließlich auf Jonathan Bailey (37), der neben seiner populären Rolle in der Serie Bridgerton auch durch seine Theatererfahrungen in London auf sich aufmerksam machte. Gerade sein Auftritt in dem gefeierten Musical "Company" wurde von Kritikern und Zuschauern gelobt.

Für Jonathan Bailey, der bei der Oscarverleihung fehlte, ist die Rolle des Fiyero längst mehr als nur ein Job: Der Schauspieler, der als Anthony Bridgerton international bekannt wurde, bezeichnet die Arbeit am "Wicked"-Set als "eine der aufregendsten Erfahrungen" seiner bisherigen Karriere. Theaterliebhaber erinnert das auch an seine frühe Leidenschaft für die Bühne, da Jonathan schon in jungen Jahren von Musicals wie "The Last Five Years" fasziniert war und sie später selbst in renommierten Produktionen verkörperte. Mit seiner Besetzung tritt er nun in die Fußstapfen zahlreicher namhafter Fiyero-Darsteller und hat sich gleichzeitig in die Herzen neuer Fans gesungen.

Instagram / jonasbrothers Nick, Joe und Kevin Jonas, Bandmitglieder der Jonas Brothers

Getty Images Die "Wicked"-Darsteller bei der Premiere in Sydney, November 2024

