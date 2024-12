Jonathan Bailey wurde als schwuler Mann "ausgepfiffen"

Jonathan Bailey (36) steht zu seiner Sexualität. Der Bridgerton-Star ist homosexuell und zeigt das auch gerne auf offener Straße. Im Interview mit Vogue verrät der Schauspieler, dass seine Offenheit aber nicht jedem gefällt: "Ich war schon immer ein selbstbewusster Händchenhalter in Beziehungen. Ich hatte einen Freund, der keine Erfahrung mit Händchenhalten in der Öffentlichkeit hatte. Wir wurden in London ausgepfiffen."

Im Gespräch erinnert sich Jonathan auch an den Prozess der Entdeckung seiner Homosexualität. Die Erkenntnis, dass er auf Männer steht, kam schrittweise. "Ich glaube, andere Leute haben meine Sexualität verstanden, bevor ich mir dessen überhaupt bewusst war", erklärt Jonathan. Der 36-Jährige erinnert sich an eine Übernachtung mit Schulfreunden, als einer der Jungen fragte: "Leute, Leute, wer denkt noch, dass er schwul ist? Ihr auch? Ich schon."

Außerdem verrät Jonathan, dass er sich durchaus Gedanken über Nachwuchs mache. Allerdings sei jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, um Kinder mit seinem Lebensstil zu vereinbaren. "Ich möchte sichergehen, dass ich präsent bin. Ich lese Bücher über Adoption. Vielleicht werde ich mit einer Frau gemeinsam Eltern, aber ich denke, es wird ein Mann sein", erzählt der Wicked-Star im Gespräch mit Vogue.

Getty Images Schauspieler Jonathan Bailey

Getty Images Darsteller Jonathan Bailey bei der Sondervorführung von "Wicked" in New York

