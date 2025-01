Jonathan Baileys "Bridgerton"-Pferd bekommt "Wicked"-Rolle

Der Schauspieler Jonathan Bailey (36) hat einen ganz besonderen tierischen Co-Star mit ans Set des Fantasy-Musicals Wicked gebracht. Im ersten Teil des Films, der im November in den US-Kinos startete und mittlerweile auch in Deutschland Rekorde bricht, tritt Jonathan als Prinz Fiyero auf – und an seiner Seite: Jack, das Pferd, das bereits sein Charakter Anthony Bridgerton in der beliebten Netflix-Serie Bridgerton treu begleitet hat. In der US-Talkshow "Late Night With Seth Meyers" verriet Jonathan voller Stolz, dass es sein ausdrücklicher Wunsch war, Jack auch für den jüngsten Dreh mit an Bord zu holen. "Ich wusste, dass es nur einen Mann für diesen Job gibt", erklärte er stolz.

Jack ist nicht nur in "Bridgerton" ein treuer Gefährte, sondern spielt auch in "Wicked" eine entscheidende Rolle: Als das Pferd von Fiyero bringt es in einer Schlüsselszene die Figuren Fiyero und Elphaba, gespielt von Cynthia Erivo (37), in einem Wald zusammen – ein Moment, der im Fantasy-Musical für die spätere Beziehung der beiden wichtig ist. Jonathan erzählte weiter, dass die Zusammenarbeit mit dem Pferd nicht nur angenehm sei, sondern eine echte Kameradschaft entstanden sei. "Er ist ein beseeltes Wesen – sehr aufmerksam und ruhig", schwärmte der Schauspieler, dass er sich die Dreharbeiten ohne Jack kaum mehr vorstellen könne.

Doch die Verbindung zwischen Jonathan Bailey und Jack ist nur eine von vielen Facetten, die den Schauspieler bei seinen Fans so beliebt machen. Seit 1995 steht der Brite vor der Kamera, doch seinen Durchbruch feierte er mit "Bridgerton". Privat hält sich der Schauspieler mit Details allerdings bedeckt, doch sein Sinn für humorvolle Interviews, wie bei der genannten US-Show, sowie seine Vorliebe für Tiere und besondere Freundschaften lassen ihn nahbar wirken. "Wicked", das bereits jetzt ein Kassenschlager ist, wird in einem zweiten Teil fortgesetzt – und wenn es nach Jonathan geht, wohl auch wieder mit seinem tierischen Begleiter Jack.

Getty Images Schauspieler Jonathan Bailey

Getty Images Der Cast von "Wicked" bei der Premiere im November 2024

