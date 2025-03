Darum fehlte "Wicked"-Star Jonathan Bailey bei den Oscars

Eigentlich hätte Jonathan Bailey (36) bei der Oscar-Verleihung gemeinsam mit seiner Wicked-Crew über den roten Teppich laufen sollen. Neben Ariana Grande (31), Ethan Slater (32) und Co. fehlte von dem Briten aber jede Spur – und das, obwohl der Streifen in gleich drei Kategorien von der Academy ausgezeichnet wurde. Der Schauspieler ging zu dem Zeitpunkt, als in Los Angeles die Preise überreicht wurden, jedoch seinen Pflichten nach und habe laut E! Online im West End in London für die Produktion von "Richard II." auf der Bühne gestanden.

Jonathan ist aber nicht das einzige berühmte Gesicht, das von Film-Fans vermisst wurde. Auch Hollywood-Urgestein und Indiana Jones-Star Harrison Ford (82) konnte nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Wie People bereits im Vorfeld berichtete, leide der 82-Jährige aktuell an einer Gürtelrose-Erkrankung, weshalb sein Team seinen Auftritt bei den Oscars kurzfristig abgesagt hat.

Die Oscar-Verleihung ist wohl die wichtigste Veranstaltung in der Film- und Fernsehwelt. In diesem Jahr hofften unter anderem Timothée Chalamet (29), Demi Moore (62) und Guy Pearce (57) auf einen der heiß begehrtem Goldjungen. Neben Nominierung als beste Schauspieler und bester Nebendarsteller wurde aber auch bei den 97. Oscars in noch 21 weiteren Kategorien ehrenvolle Auszeichnungen verteilt. Unter anderem kürte die Academy den besten Animationsfilm, das beste Make-up und Hairstyling und das beste Produktionsdesign.

Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

Getty Images Der Cast und die Crew von "Anora" bei den Oscars 2025

