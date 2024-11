So viel Geld haben die Stars für den Film "Wicked" bekommen

Der Film "Wicked" hat am Wochenende seines Kinostarts in den Vereinigten Staaten direkt mehrere Millionen Euro eingespielt. Auch Ariana Grande (31), Cynthia Erivo (37) und die anderen Darsteller, die an dem Musical mitwirkten, gingen nicht leer aus. Wie viel die zwei Schauspielerinnen dank ihre Rollen verdient haben, und was Michelle Yeoh (62), Jeff Goldblum (72) und Co. bekamen, erfahrt ihr jetzt im Promiflash-Video.

