Mutmaßliches Opfer von Gérard Depardieu begeht Suizid

Traurige Neuigkeiten von Emmanuelle Debever. Die Schauspielerin ist aus mehreren französischen Filmen der 1980er-Jahre bekannt. Sie hatte als Nachwuchstalent gegolten – ab dem Jahr 1989 war sie aber aus dem Rampenlicht verschwunden. Im Jahr 2019 war die Französin dann wieder in den Schlagzeilen, da sie ihrem einstigen Kollegen Gérard Depardieu (74) sexuellen Missbrauch vorwarf. Nun ist Emmanuelle auf tragische Weise verstorben.

Emmanuelle habe Suizid begangen, berichtet das französische Blatt Liberation. Am 7. Dezember sprang die Film-Bekanntheit von einer Brücke und ertrank in der Seine. Sie wurde 60 Jahre alt. Der Vorfall ereignete sich am selben Tag, wie die Dokumentation "Gérard Depardieu: The Fall of the Ogre" in Frankreich ausgestrahlt wurde, worin die Vorwürfe gegen den Hollywood-Star erörtert wurden.

Emmanuelle hatte vor einigen Jahren auf Facebook öffentlich gemacht, dass Gérard sie am Set des gemeinsamen Films "Danton" unsittlich berührt habe. Der 74-Jährige bestritt in einem offenen Brief jegliche Vorwürfe. Emmanuelle ist allerdings nicht die einzige Frau, die Gérard sexuellen Missbrauch vorwirft. Mittlerweile sprachen sich mehrere Frauen öffentlich gegen den Filmstar aus. Die Polizei ermittelt bereits in mehreren Fällen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Gérard Depardieu, Februar 2018

Getty Images Gérard Depardieu, 2016 in Berlin

Getty Images Gérard Depardieu, 2017



