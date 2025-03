"Kleine Klapse": Gérard Depardieu verteidigt sich im Prozess

Der dritte Prozesstag im Verfahren gegen Gérard Depardieu (76) bringt neue Details ans Licht. Der französische Schauspieler steht in Paris wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung vor Gericht. Zwei Frauen, darunter eine Regieassistentin und eine Bühnendekorateurin, beschuldigen ihn, sie bei den Dreharbeiten zum Film "Les volets verts" im Jahr 2021 gegen ihren Willen an intimen Stellen berührt zu haben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe. Vor dem Richter zeigte sich der "Daddy Cool"-Darsteller uneinsichtig und bezeichnete die Vorwürfe als Missverständnis, wie nun Bild berichtet.

Der Prozess sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. Der 76-Jährige verteidigte sich mit der Begründung, am Set gelegentlich "mit kleinen Klapsen auf den Hintern" zu scherzen. Gleichzeitig erklärte er, dass er sich nicht an die Klägerinnen erinnere – räumte jedoch ein, grob und vulgär zu sein. "Ich bin die alte Welt", sagte er in einer sarkastischen Einlassung und beschrieb sich selbst als ungehobelten, aber liebenswerten Menschen. Seine Aussagen und die seiner Verteidigung sorgten im Gerichtssaal für Empörung. Die Klägerinnen schilderten detailliert, wie die mutmaßlichen Übergriffe stattgefunden haben sollen – darunter Berührungen an Brust und Hinterteil.

Gérard gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Schauspielern Frankreichs, machte in den letzten Jahren jedoch zunehmend durch Skandale von sich reden. Am 24. März startete sein Prozess vor dem Strafgericht in Paris, in dem er sich Anschuldigungen der sexuellen Belästigung stellen muss. Der Richter verlas laut Bild den drastischen Vorwurf von einer der Klägerinnen wie folgt: "Er hat mich dann mit den Beinen in die Zange genommen, meine Brüste begrapscht, mein Geschlechtsteil durch die Hose gestreichelt und mich am ganzen Körper geknetet." Gérard wies die Vorwürfe vehement zurück.

Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler