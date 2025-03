Nächste Klage: Gérard Depardieu wird Verleumdung vorgeworfen

Gérard Depardieu (76) sieht sich mit einer weiteren juristischen Auseinandersetzung konfrontiert. Nachdem der Schauspieler bereits gegen die Macher eines Dokumentarfilms juristisch vorgegangen war, haben diese nun ihrerseits eine Klage gegen ihn und den Schriftsteller Yann Moix eingereicht. Die Autoren werfen den beiden Verleumdung, falsche eidesstattliche Erklärungen und versuchte Irreführung des Gerichts vor. Der Hintergrund: In der 2023 veröffentlichten Dokumentation soll Gérard mehrfach vulgäre und sexistische Kommentare geäußert haben. Ein besonders schockierender Ausruf des Schauspielers, der ein junges Mädchen betrifft, sorgte damals für öffentliche Empörung.

Gérard und Yann hatten den Filmemachern vorgeworfen, das Rohmaterial durch rechtswidrige Montage zu einem bewusst irreführenden Werk verarbeitet zu haben, und deshalb eine Klage gegen die Produktionsfirma und die Fernsehanstalt France Télévisions eingereicht. Laut der Anwälte der Dokumentarfilmer sei jedoch alles rechtmäßig erfolgt. Unterdessen steht Gérard ohnehin im Fokus schwerwiegender Vorwürfe. In wenigen Tagen beginnt in Paris ein Gerichtsprozess, in dem der Schauspieler wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen während Dreharbeiten im Jahr 2021 angeklagt ist. Weitere Ermittlungen in anderen Fällen laufen derzeit noch.

Der Franzose, der eine beeindruckende Karriere mit über 200 Filmrollen vorweisen kann, hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Skandalen und Vorwürfen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Schon früher betonte der 76-Jährige seine kontroverse Persönlichkeit. In einem Brief, den er einst in Le Figaro veröffentlichte, wies er jegliche Missbrauchsvorwürfe von sich und erklärte: "Ich bin weder ein Vergewaltiger noch ein Raubtier." Trotz der schweren Anschuldigungen steht auch seine Krankheit im Mittelpunkt, die bereits 2024 zu einer Verschiebung eines anderen Prozesses geführt hat. Von seinen Fans wird er häufig für sein Charisma und schauspielerisches Können bewundert, während Kritiker seine provokante Haltung beanstanden.

Getty Images Gérard Depardieu, 2016 in Berlin

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler