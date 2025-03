Richter verliest dramatische Vorwürfe gegen Gérard Depardieu

Gérard Depardieu (76), einer der bekanntesten Schauspieler Frankreichs, musste am zweiten Prozesstag in Paris erstmals in den Zeugenstand treten. Ihm werden sexuelle Übergriffe am Set des Films "Les volets verts" im Jahr 2021 vorgeworfen. Zwei Frauen – eine Dekorateurin und eine Regieassistentin – beschuldigen ihn, sie körperlich bedrängt zu haben. Die nach ihrer Aussage durch ihn traumatisierte Klägerin Amelie schilderte vor Gericht, wie er sie gegen ihren Willen angefasst und belästigt habe. Laut Bild verlas der Richter ihren Vorwurf wie folgt: "Er hat mich dann mit den Beinen in die Zange genommen, meine Brüste begrapscht, mein Geschlechtsteil durch die Hose gestreichelt und mich am ganzen Körper geknetet."

Nachdem der Richter die belastenden Aussagen der Klägerinnen wiedergegeben hat, nahm Gérard, gekleidet in Schwarz und gestützt von seinem Anwalt Jérémie Assous, auf dem Zeugenstuhl Platz. Der Filmstar betonte: "Ich habe viel zu erzählen" und wies im Weiteren die Vorwürfe entschieden zurück. Die Verteidigung machte zudem geltend, dass Aufnahmen zeigen sollen, wie Sarah Gérard gegenüber zugewandt gewesen wäre: "Es gibt Fotos von uns am Set, da lächelt sie ganz nett." Die mutmaßlichen Übergriffe aber, so schilderte Amelie, hätten bei ihr massive psychische Folgen hinterlassen, die sich in Essstörungen und Angststörungen äußern.

Laut Bild ist der Prozess für zwei Tage angesetzt. Ein Urteil könnte für Gérard verheerende Folgen haben: Bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von 75.000 Euro sind möglich. Zusammen mit seinem berüchtigten Anwalt bestreitet der Darsteller alle Vorwürfe nach wie vor vehement. Der 76-Jährige legte zudem mehrere medizinische Gutachten vor, um seine Verhandlungsfähigkeit zu bestätigen – zuvor war der Prozess aus gesundheitlichen Gründen verschoben worden.

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu, französischer Schauspieler