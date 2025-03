Prozess wegen Nötigung: Gérard Depardieu ist erschlankt

Gérard Depardieu (76), Frankreichs bekanntester Schauspieler und Star aus Filmen wie "Asterix und Obelix", steht derzeit in Paris vor Gericht. Gegen den Kinohelden wurden schwere Vorwürfe der sexuellen Nötigung erhoben, die sich angeblich während der Dreharbeiten zum Film "Les volets verts" im Jahr 2021 ereignet haben sollen, wie die Bild berichtete. Der Schauspieler, der nicht zuletzt wegen seiner Vorliebe für guten Wein bekannt ist, trinkt heute nach eigenen Aussagen ausschließlich Wasser. Bei einem Gerichtstermin überraschte er nun mit einem Gewichtsverlust von 24 Kilogramm, wie sein Anwalt Jérémie Assous betonte. Während der Verhandlung sorgte Gérard bereits für Aufsehen, als ihn der Richter mit anstößigen Äußerungen konfrontierte, die am Set gefallen sein sollen. "Was bedeutet denn anstößig? Sie meinen obszön wie Pussy, Mu***i? Ich sage das immerzu", konterte der Schauspieler lautstark.

Die Umstände des Prozesses sind alles andere als gewöhnlich. So hat sich Gérard, der seit Jahren an Diabetes leidet, für den Gerichtssaal spezielle Vorkehrungen genehmigen lassen. Ein eigener hoher Hocker und regelmäßige Pausen stehen ihm zur Verfügung, ebenso wie ein Handy für seine Diabetes-App, die bei kritischen Werten Alarm schlagen kann. Die Vorzüge taten der angespannten Stimmung vor Ort jedoch keinen Abbruch. In einem hitzigen Verhör schilderte der Angeklagte eine angebliche Missbrauchssituation am Set anders als die Anklage: Damals habe er stark geschwitzt und lediglich einen Ventilator gefordert. Als der Richter ihn mit der Aussage "Weil ich sonst keinen hochbekomme" konfrontierte, räumte er laut der Bild kleinlaut ein: "Ja, vielleicht. Meinetwegen!" Auch im Ton und der Wortwahl soll sich Gérard also mehrfach vergriffen haben, wie der Richter anmerkte.

Gérards Leben war schon immer von Extremen geprägt – ob in der Auswahl seiner Rollen oder seinen privaten Eskapaden. Der Schauspieler, der aus einfachsten Verhältnissen stammt, hat sich in seiner Karriere nicht nur als Leinwandgröße, sondern auch als Lebemann einen Namen gemacht. Seine Vorliebe für gutes Essen und Wein sowie sein unkonventioneller Lebensstil bestimmten jahrelang sein Image. Bereits in der Vergangenheit sorgten gesundheitliche Probleme für Schlagzeilen: Ihm wurden gleich fünf Bypässe gelegt. Trotz seiner kontroversen Persönlichkeit ist der Schauspieler ein Gigant des europäischen Films und hat sich mit seiner markanten Stimme und Präsenz unverkennbar in die Kinogeschichte eingeschrieben. Freunde, Kollegen und Familienmitglieder verteidigten ihn schon früher gegen vergleichbare Vorwürfe. Ob seine Karriere durch den laufenden Prozess für immer beschädigt ist, bleibt jedoch offen.

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu, französischer Schauspieler

